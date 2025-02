Strafalcione nel cartello stradale: via Mentana dedicata a Enrico, giornalista

Confondono Mentana, la località laziale dove si è combattuta la famosa battaglia risorgimentale del 1867, con Enrico Mentana, giornalista televisivo

Scherzi della toponomastica, figli di una grave disattenzione. Accade a Cizzolo, frazione di Viadana, provincia di Mantova, dove le operazioni di «aggiornamento» dei cartelli stradali hanno portato a questo strafalcione storico.

La fotografia scattata da alcuni cittadini mostra come la precedente toponomastica avesse effettivamente bisogno di una rinfrescata generale, dato che la scritta «Via Mentana», incisa sul muro da una cinquantina di anni, era ormai difficile da decifrare.

Ma con i nuovi cartelli, installati una settimana fa e nuovi di zecca, è stata aggiunta una didascalia che contiene l’errore: via Mentana infatti è dedicata, secondo il cartello, al «giornalista e conduttore televisivo italiano».

Un errore partito probabilmente dagli uffici comunali. Peraltro è noto che, per legge, le vie non possono essere dedicate a personaggi ancora viventi, per quanto molto conosciuti. E fortunatamente Enrico Mentana gode di ottima salute.

