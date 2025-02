Mentana contro i filo-russi: “Maramaldi di cartone”

Cosa ha scritto il direttore del Tg La7 sull’attivismo americano e in particolare su quanti, in questo scenario, “tifano” per lo Zar?

“Fa impressione, ma certo non stupisce, vedere tanti Maramaldi di cartone esultare perché Trump rimette all’onore del mondo Putin, umiliando e irridendo Zelensky e il suo popolo e calpestando gli europei, mentre Mosca insulta e minaccia Mattarella”, scrive il giornalista in riferimento agli attacchi della portavoce di Lavrov, Zakharova, all’indirizzo del capo dello Stato. “Poveretti, pensate quanto hanno sofferto per tre anni in cui bisognava stare dalla parte dell’aggredito mentre Loro tifavano per l’invasore”, scrive sui social Mentana scatenando un aspro dibattito.

“A me fa’ più impressione vedere milioni di morti in Europa e ventimila bambini sterminati a Gaza. Almeno ventimila”, replica un utente, un altro attacca: “Direttò ma facessi mai un post manco per sbaglio su altri invasori e invasi….”. “Esultiamo perché la vostra russofobia ha perso (giustamente). La vostra presunta superiorità morale che vi fa soltanto risultare inutilmente saccenti ha perso”, si legge ancora in calce al post. Ma sono molti quelli che condividono la posizione del direttore del Tg La7: “Finalmente qualcuno che lo dice!”, “Non stupisce più, ma a me sembra di essere precipitata in un incubo”.

