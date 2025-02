Parigi: nuovo pacchetto di sanzioni “contro la Russia”

In un’intervista a FranceInfo il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha dichiarato: “Non vogliamo una pace affrettata” e annunciato che già “da lunedì prossimo” verrà adottato un nuovo pacchetto di sanzioni per spingere il presidente russo Vladimir Putin al tavolo delle trattative. Si tratterà del sedicesimo pacchetto e riguarderà “le risorse energetiche che la Russia utilizza per finanziare lo sforzo bellico”.

Barrot ha detto che “vogliamo la pace, e la vogliamo in modo duraturo. Se vogliamo evitare che la linea della pace si avvicini a noi, sarà necessario un trattato di pace che dissuada la minaccia russa”, ha insistito. “Dovremo fare sforzi maggiori. Dovremo fornire garanzie” di sicurezza. rainews.it