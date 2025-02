Sparatoria a Milano, un morto e un ferito grave

A Milano un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave in una sparatoria in una panetteria in piazzale Gambara intorno alle 18:30 di sabato. Il ferito sarebbe un 26enne ucraino, e potrebbe essere un connazionale anche la vittima. A quanto pare si è trattato di un’esecuzione a sangue freddo, ma non si conoscono ancora i contorni della vicenda e il movente dell’aggressione. In fuga l’assassino, che è ricercato dalle forze dell’ordine.

Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima e il ferito sarebbero entrati nella panetteria ordinando del cibo. Mentre il proprietario si è recato nel retro per prepararlo, nel negozio ha fatto irruzione l’assassino che ha sparato a sangue freddo ai due clienti per poi fuggire.

Dopo la sparatoria, la polizia ha schierato un cordone di agenti attorno a un ingresso alla fermata della metropolitana di Gambara, sulla linea rossa, mentre la scientifica è al lavoro per eseguire i rilievi. tgcom24.mediaset.it