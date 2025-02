Malore improvviso, morta la nonna di Giulia Cecchettin

Grave lutto improvviso per la famiglia di Giulia Cecchettin: la nonna paterna, Carla Gatto, è morta improvvisamente a 76 anni, venerdì 14 febbraio

La donna, madre di Gino, aveva accusato un malore il giorno precedente. Rodigina, abitava a Beverare ed è sempre stata in prima linea nel sostenere gli sforzi del figlio per ricordare e avere giustizia per la nipote Giulia, brutalmente assassinata da Filippo Turetta nel novembre 2023.

La 76enne aveva anche partecipato alle udienze del processo di primo grado a Turetta, celebrate in tribunale a Venezia. Un lutto che si somma alla tragedia di Giulia ma anche alla perdita, un anno prima, della mamma della 22enne, Monica Camerotto, a soli 51 anni. (messaggero.it)