Zelensky: “Non accetto accordi senza Ucraina”

L’Ucraina non intende assistere passivamente al negoziato tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky reclama un ruolo di primo piano al tavolo. ”Non è stato bello” che il presidente americano Trump abbia avuto un colloquio telefonico con il leader del Cremlino anticipando Zelensky e relegando il presidente ucraino in seconda fila.

Trump, aggiunge oggi Zelensky, aveva assicurato che ”voleva parlare contemporaneamente con i due presidenti. In ogni caso non è stato piacevole”, ha ribadito.

I paletti di Zelensky

“Come paese indipendente semplicemente non possiamo accettare accordi raggiunti senza di noi. E lo dico chiaramente ai nostri partner: non accetteremo nessun negoziato bilaterale sull’Ucraina senza la nostra partecipazione”, ha affermato, evidenziando che colloqui con la Russia dovrebbero avvenire solo dopo la definizione di “un piano per fermare Putin”. Adnkronos