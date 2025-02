Milano, commerciante d’auto sequestrato da marocchino armato di machete

Rapisce un commerciante d’auto dopo un appuntamento trappola e lo costringe a seguirlo da Inveruno, fino a via Cassinis, zona Rogoredo a Milano

Per fortuna la vittima, un romeno di 34 anni, riesce in qualche modo a far sapere alla propria compagna cosa sta accadendo, con tanto d’indirizzo esatto, e la donna fa in tempo a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono i carabinieri del Nucleo Radiomobile ad arrestare il responsabile, un marocchino di 31 anni, salvando di fatto il trentaquattrenne. Il nordafricano è considerato molto pericoloso: aveva con sé un machete da 40 centimetri e sette panetti di hashish.

Il rapimento del commerciante d’auto a Inveruno

Tutto comincia quando il trentunenne prende appuntamento con il venditore d’auto con la scusa di comprare una macchina usata. Una volta insieme, però, il marocchino tira fuori il machete e obbliga il commerciante a salire in auto e ad andare con lui fino una palazzina in via Cassinis. Nel frattempo, stando a quanto emerso finora, la vittima riesce a chiedere aiuto alla compagna che a sua volta chiama l’1-1-2.

Quando il marocchino si trova i carabinieri ‘in casa’, cerca in vano di nascondersi. I militari lo bloccano e gli trovano la lunga lama, una scacciacani senza il tappo rosso, sette panetti di hashish e 7mila euro in contanti dentro una borsa. Contro di lui scatta l’arresto per possesso di armi e per la droga, oltre a una denuncia per sequestro di persona. Non solo, a suo carico c’era anche un ordine di carcerazione a tre anni e dieci mesi per una condanna per rapina e spaccio.

www.milanotoday.it