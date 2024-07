Le strappano la collana e le rubano l’auto: arrestati due egiziani

MILANO – In branco contro una donna. Due ragazzi di 18 anni, entrambi egiziani, sono stati arrestati nella notte tra venerdì e sabato con l’accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito – insieme a un terzo complice per ora fuggito – una 31enne.

Il blitz del branco è avvenuto alle 2.30 in via Carlo Farini, dove la vittima stava salendo a bordo di un’auto a noleggio. Uno dei tre si è avvicinato alla macchina e dopo aver aperto la portiera ha strappato la catenina dal collo della donna, che ha cercato di reagire per difendersi. I tre hanno poi tirato la 31enne fuori dall’abitacolo e sono fuggiti a bordo della macchina.

La loro fuga è però durata pochissimo: gli agenti delle volanti li hanno infatti bloccati in viale Jenner. Uno del gruppo è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sono stati arrestati. Uno dei 18enni è stato anche trovato in possesso di una mannaia con una lama da 30 centimetri.