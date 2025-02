Zelensky, ‘pronto a negoziati diretti con Putin, non sarò gentile con lui’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che sarebbe pronto a “negoziati diretti” con lo zar del Cremlino Vladimir Putin

(ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice pronto a sedersi al tavolo delle trattative con Vladimir Putin per porre fine alla guerra iniziata quasi tre anni fa. In un’intervista con il giornalista Piers Morgan, trasmessa su Youtube, Zelensky ha spiegato di essere disposto a impegnarsi in colloqui diretti con il presidente russo “se questa è l’unica soluzione per portare la pace ai cittadini ucraini…”. “Non sarò gentile con lui. Lo considero un nemico – ha aggiunto il leader ucraino -. E a dire il vero, credo che anche lui mi consideri un nemico”.