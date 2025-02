Immigrazione clandestina, arrestato tesoriere Pd Campania

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Salerno su un presunto sistema illecito legato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio, è stato arrestato e posto ai domiciliari Nicola Salvati, tesoriere regionale del Pd Campania. Il Partito Democratico ha immediatamente disposto la sua sospensione.

La sospensione

Antonio Misiani, commissario del Pd in Campania, ha comunicato la decisione con una nota ufficiale: “In relazione all’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Salerno, il dottor Nicola Salvati, coinvolto nell’indagine per la sua attività professionale, è stato sospeso dall’anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dall’incarico di tesoriere regionale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e in applicazione dello Statuto e del Codice etico del partito”.

www.salernotoday.it