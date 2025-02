Nuova tragedia nei cieli americani, jet si schianta su zona commerciale

Un’altra tragedia nei cieli americani a pochi giorni dallo scontro tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington, che aveva già causato 67 vittime

Questa volta, il disastro si è verificato a nordest di Philadelphia, dove un jet-ambulanza privato è precipitato in una zona residenziale e commerciale densamente popolata: a bordo c’erano 6 messicani, nessun superstite. L’incidente ha provocato un vasto incendio, colpendo abitazioni, veicoli e negozi vicini. Ancora nessun bilancio ufficiale delle vittime, ma il presidente Donald Trump ha parlato di “altre vittime innocenti andate perdute”.

L’incidente: un Learjet 55 caduto in una zona affollata

Il velivolo coinvolto, un Learjet 55, era partito da un aeroporto locale ed era diretto verso lo Springfield-Branson National Airport, in Missouri. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’aereo si è schiantato intorno alle 18:30 ora locale (00:30 in Italia), in un quartiere molto frequentato, caratterizzato da strade trafficate e dalla presenza di un grande centro commerciale. L’impatto ha scatenato un incendio che ha rapidamente avvolto le aree circostanti.

Le prime reazioni delle autorità

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha dichiarato che lo Stato “sta fornendo tutte le risorse necessarie” per gestire l’emergenza. Su X (ex Twitter), Shapiro ha affermato di essere in contatto con le autorità locali e di essere in attesa di ulteriori aggiornamenti. L’Office of Emergency Management di Philadelphia ha invitato i cittadini ad evitare la zona dell’incidente, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso le strade nelle vicinanze per agevolare i soccorsi.

Indagini in corso sulle cause dello schianto

Il National Transportation Safety Board (NTSB) e la FAA hanno annunciato l’apertura di un’indagine per determinare le cause del disastro.

