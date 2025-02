Mestre, armato di forbici tenta due rapine: arrestato straniero

I Carabinieri di Mestre, con l’ausilio dei militari del 4° Battaglione “Veneto”, hanno arrestato un 27enne straniero, responsabile di “tentata rapina”, “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “danneggiamento”.

L’uomo avrebbe dapprima avvicinato un cittadino e dopo averlo minacciato con una forbice, al fine di farsi consegnare il portafoglio, al diniego dell’uomo l’avrebbe ferito al piede.

Successivamente e con le stesse modalità, lo straniero ha minacciato un amico della vittima che, per sottrarsi alla rapina, ha trovato rifugio all’interno della propria autovettura, scatenando in tal modo l’ira dell’aggressore il quale, a quel punto, ha utilizzato le forbici per perforare gli pneumatici del veicolo.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di rintracciare e bloccare l’extracomunitario, che ha continuato ad agire in modo violento anche nei confronti dei Carabinieri.

Il 27enne è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.

www.giornalenordest.it