Vercelli, il pallavolista Edoardo Fiore morto a 17 anni dopo un malore

Edoardo Fiore, studente dell’Iti, 17 anni, palleggiatore della Vercelli Volley, squadra di serie D, è morto stamani all’ospedale cittadino Sant’Andrea, dopo un malore di alcuni giorni prima, da cui non si è più ripreso. Promessa della pallavolo cittadina, era in ricoverato rianimazione e le sue condizioni sono via via peggiorate, da quello che sembrava essere iniziato come un malanno di stagione.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla società per la quale il giovani giocava: “Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu – scrive la società su Facebook -; il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ai genitori in questo momento di immensa tristezza”.

