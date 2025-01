Vaccini, Bill Gates nel panico invoca la censura

“Il miliardario globalista ora chiede apertamente una censura basata sull’intelligenza artificiale per mettere a tacere coloro che mettono in dubbio i ”vaccini”. Afferma che gli “anti-vaccinisti” sono una minaccia e devono essere fermati in tempo reale, ma di cosa ha così tanta paura?

Perché Gates vuole disperatamente mettere a tacere la libertà di parola? Cosa ha da nascondere? Se la “narrazione ufficiale” è così solida, perché ha bisogno dell’intelligenza artificiale per schiacciare il dissenso?

Non si tratta di “disinformazione”. Si tratta di controllo. Gates e i suoi amici dell’élite vogliono dettare cosa puoi e non puoi dire, perché la verità minaccia il loro potere.

La libertà di parola non è negoziabile. Se Gates pensa di poter programmare l’intelligenza artificiale per mettere a tacere la gente, allora si aspetta un’altra cosa. Non ci adegueremo.”

Lo scrive su X Jim Ferguson, imprenditore e fondatore di Freedom Train International, pubblicando il video.

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 30, 2025