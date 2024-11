Empoli, malore improvviso: morto istruttore di calcio di 22 anni

È morto ad appena 22 anni l’ex calciatore e allenatore di calcio Assane Niang, residente a Ponte A Elsa, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato. Dalle prime notizie circolate, sembra che a stroncare il giovane sia stato un malore che lo ha colto improvvisamente nella serata di domenica 24 novembre.

Niang aveva giocato nella terza categoria dell’Us Ponte a Elsa fino allo scorso anno. Da qualche mese era poi ritornato nel club come allenatore della scuola calcio, affiancando i ragazzi di tutte le categorie. Ed è stata proprio la sua squadra a rendere nota la tragedia, condividendo sui social un messaggio di cordoglio per il giovane, “un ragazzone dal cuore d’oro, dai profondi valori”, come lo descrivono colleghi ed ex compagni. “Lascia un vuoto immenso. Riposa in pace amico nostro. Fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve”.

www.firenzetoday.it