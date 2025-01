Rissa a Tortona, 20enne ucciso a coltellate

Un diverbio che degenera, una lite violenta, qualcuno tira fuori un coltello: è morto così un ragazzo di 20 anni alla stazione di Tortona, oggi alle 13

Nel corso di una rissa fra tre persone, un giovane del 2005 che non sarebbe di nazionalità italiana, è stato colpito a morte da alcuni fendenti di arma bianca. I Carabinieri hanno fermato un sospetto, ma non hanno ancora diffuso altri particolari: le indagini sono in corso. Il giovane sarebbe stato ospite da un paio di mesi del centro di accoglienza ad Isola Sant’Antonio, non lontano da Tortona.

Il delitto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto sul piazzale della stazione, che attualmente è transennato e a disposizione dei militari e dell’autorità giudiziaria. rainews.it