L’UE rinnova le sanzioni “contro la Russia”

L’Ungheria ha tolto il veto – dopo una dichiarazione di rassicurazione della Commissione sulle forniture di gas e petrolio, totalmente aleatoria – e l’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia per altri sei mesi. Il prolungamento delle sanzioni spiana la strada ai negoziati sul 16esimo pacchetto, che dovrebbe vedere un ulteriore giro di vite contro la flotta ombra russa.

“Le azioni ibride della Russia stanno aumentando in frequenza e intensità in tutta l’Ue: la nostra incapacità di scoraggiare tali azioni invia un segnale pericoloso a qualsiasi aggressore perché la debolezza li incoraggia e questo è molto chiaro”, ha avvertito Kallas. “Se non agiamo ora rischiamo ulteriori aggressioni ed è essenziale aumentare i costi per coloro che sono dietro questi attacchi”.

“La nuova amministrazione americana adotta una posizione ed un linguaggio transazionale e anche noi dobbiamo farlo”, ha sottolineato Kallas, precisando che “sono state proposte molte buone idee su come articolare una nostra posizione senza dover solo reagire alle affermazioni di Trump”.

L’Ue – recita il ragionamento – è una “potenza economica” e gli europei dovrebbero avere più fiducia in se stessi, sia quando hanno a che fare con gli avversari sia quando trattano con i partner. Kallas però non ha voluto confermare se il tema della Groenlandia è stato affrontato nel corso della giornata, salvo commentare che “l’Ue è più forte quando è unita”. “Come ha detto un ministro, dobbiamo ascoltare il presidente Trump ma forse non parola per parola”, ha aggiunto Kallas.ANSA