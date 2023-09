Malore fatale a 28 anni, Brugherio piange Luca Meroni

Le foto spensierate scattate assieme agli amici, durante una vacanza in Sardegna che era ormai agli sgoccioli. Sarebbe dovuto tornare a casa, a Brugherio, a distanza di poche ore, se un malore improvviso, giunto come un fulmine a ciel sereno, non avesse spezzato la sua giovane vita. Luca Meroni è scomparso a soli 28 anni. Era partito alla volta dell’isola l’11 agosto per trascorrere un paio di settimane al mare con altri cinque ragazzi.

Nella notte tra venerdì 25 agosto 2023 e sabato 26 si è sentito male. Gli altri membri della sua compagnia hanno immediatamente tentato di soccorrerlo, in attesa dell’arrivo del personale medico del 118. Ma ogni tentativo di rianimarlo si è dimostrato vano, purtroppo.

I genitori: “Aveva un sorriso magico”

Un dolore senza fine per il papà Oscar e la mamma Tiziana: “Aveva un sorriso magico che conquistava tutti, Luca era un ragazzo solare e di una gentilezza indescrivibile”, hanno raccontato i genitori, attorno ai quali è immediatamente partito un grande abbraccio da parte degli amici di Luca, che non li lasciano mai da soli. […]

