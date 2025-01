Accoltella la moglie in casa, arrestato cinese

Prima le coltellate, poi la corsa in ospedale. Una donna di 57 anni è stata ricoverata in codice rosso al San Raffaele dopo essere stata accoltellata

Il marito della donna, presunto aggressore, è stato accompagnato in stato di fermo a San Vittore con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, sul posto con le volanti per gli accertamenti.

L’aggressione in casa

Tutto è accaduto poco dopo le 9.40, in via Palmanova a Milano, nella zona nord-est della città, nella mattinata di lunedì 27 gennaio, come appreso da MilanoToday, all’interno dell’appartamento della coppia, di origini cinesi. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e un’automedica. La donna è stata stabilizzata e accompagnata con la massima urgenza al San Raffaele.

Per il momento non sono ancora nitidi i contorni di quanto accaduto, da via Fatebenefratelli hanno spiegato che l’aggressione è maturata nel contesto familiare. Il marito della 57enne, incensurato, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.

Nel passato della coppia non risulterebbero – stando alle prime informazioni – interventi per liti o denunce di maltrattamenti. In via Palmanova sono al lavoro anche i detective della scientifica per repertare eventuali tracce.

