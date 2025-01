Milano, baby gang multietnica rapina tre persone con pugni e spray al peperoncino

Un gruppo di ragazzi, anche giovanissimi, ha rapinato tre persone nell’arco di una manciata di minuti

MILANO – È successo ieri sera, 24 gennaio, tra le 21 e le 22. I quattro sono stati fermati dalla polizia e arrestati. Tra loro c’era anche un ragazzino di 16 anni che è stato accompagnato presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

I colpi sono avvenuti a distanza di pochissimi minuti. Il gruppo era composto da quattro persone, un 20enne tunisino con precedenti e irregolare in Italia, un egiziano anche lui di 20 anni con precedenti, un algerino di 19 anni incensurato e il 16enne, italiano. Tre le rapine. Le prime due sono avvenute in viale Zara, un bottino da un paio di cellulari. La terza rapina è stata effettuata all’angolo tra viale Stelvio e via Farini, dove i quattro hanno rubato un cappellino.

Tutte le vittime sono state aggredite, minacciate, colpite con pugni e con lo spray al peperoncino. Gli agenti di polizia sono stati allertati subito e sono riusciti a bloccare la gang grazie ai gps nei telefoni rubati che hanno portato i poliziotti nella zona di piazza Prealpi. All’altezza di via Besozzo gli arresti, tutti in carcere.

