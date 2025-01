“Mal di testa fortissimo”, Giulia sviene e muore a 42 anni

Muore a 42 anni dopo un malore improvviso. Giulia Contrarato, di Rovereto, lascia due figlie di 16 e 10 anni

Il dramma si è consumato lo scorso 3 gennaio nello studio dentistico dove la mamma lavorava. Al compagno Manuel Castellitti è riuscita solo ad avvisarlo di avere «un dolore lancinante alla testa».

Dopo la telefonata, la donna è crollata a terra. Ricoverata in codice rosso in pronto soccorso, è stata trasferita al Santa Chiara di Trento in elicottero dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, riporta L’Adige. Purtroppo, Giulia è morta dopo tre settimane di agonia.

www.leggo.it