Roma, lite con un egiziano: 17enne accoltellato al collo

Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, al centro dell’omonimo quartiere, a Roma

Un ragazzo accoltellato al collo al culmine di un lite. A rimanere ferito uno studente di 17 anni nella zona di piazza Testaccio. Il giovane è stato trasportato in ospedale: non verserebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto intorno alle 14,20 di giovedì 23 gennaio. Sull’aggressione indaga la polizia.

La lite sfociata nel sangue

La discussione – divampata per motivi ancora da appurare – sarebbe maturata a scuola, nel corso di un litigio che avrebbe visto coinvolto il 17enne con un giovane, di origini egiziane, che a sua volta avrebbe chiamato un amico, tunisino. Poi l’aggressione. Il 17enne, che ha riportato una ferita d’arma da taglio, è stato accompagnato all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Le indagini

Sul posto sono giunte le Volanti. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per poter delineare un quadro più preciso su come si siano svolti i fatti. E per poter dare sia un nome che un volto a chi ha ferito il giovane.

