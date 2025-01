Schlein: ‘Trump in delirio di onnipotenza, la UE risponda’

“Il messaggio di Trump è chiaramente aggressivo e preoccupante, mostra un delirio di onnipotenza”

ROMA, 21 GEN – Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, conversando con i giornalisti in Transatlantico. Schlein su Meloni, chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia. “Spero che Meloni – aggiunge – si sia chiesta perché solo lei è stata invitata e la Ue no. Chi pensa che ci si salvi da soli sbaglia. La domanda è se Meloni sarà in grado di far rispettare gli interessi italiani e europei”.

“Abbiamo messo a fuoco uno scenario nuovo dove il nazionalismo di destra si salda con il capitalismo tecnologico delle big tech. Serve – dice Schlein – una risposta molto forte dell’Ue”.

“Noi dobbiamo dare risposte all’altezza: servono investimenti comuni europei, next generation Ue deve essere rafforzata, la Ue deve puntare su autonomia e tecnologia, a partire dalla difesa comune. Questa è la sfida che la Ue ha davanti. Guai se passa l’idea si salvi chi può. La segretaria del Pd parla ad esempio del tema dei “satelliti: in Europa dobbiamo mettere più soldi non svendere al migliore offerente”.

Così come “per la risposta politica: non possiamo lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti. Il Pd ha una grande responsabilità insieme ad esempio al Psoe, dobbiamo opporre a questa potenza di fuoco l’idea di un futuro migliore”. (ANSA)