Schlein: ‘risoluzione contro Teheran, Netanyahu rischia di destabilizzare la regione’

“Nessuno nutre simpatia per il regime di Teheran che abbiamo sempre contrastato e continueremo a contrastare supportando l’opposizione iraniana. Noi per primi abbiamo proposto a questo Parlamento una risoluzione contro il regime di Teheran.

Il punto è che un’azione unilaterale come quella di Netanyahu rischia di destabilizzare la regione e di delegittimare le sedi negoziali che stavano lavorando per un obiettivo condiviso: che l’Iran non possa avere un’arma nucleare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, aggiungendo: “Con questo attacco si avvia un’escalation che può dar vita a un conflitto globale”. tgcom24.mediaset.it