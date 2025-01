Spacciatore marocchino insulta poliziotta: ‘sei donna e non vali niente’

“Sei una donna e vali meno degli altri”. Questo il concetto espresso da un cittadino marocchino di 22 anni arrestato domenica scorsa per spaccio di droga in via Giacinto Camassei, a Tor Bella Monaca, dagli agenti del distretto di polizia del Casilino, tra cui una giovane poliziotta, bersaglio degli insulti. La vicenda è stata raccontata dagli stessi poliziotti al giudice monocratico in aula durante l’udienza di convalida dell’arresto per direttissima nel tribunale penale di piazzale Clodio.

Il 22enne è stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina e crack e della somma di 260 euro in contanti. Gli insulti alla poliziotta sono costati anche la denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sul caso è intervenuto in una nota il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco che ha espresso la solidarietà alla poliziotta del distretto del Casilino:

“Faccio i miei complimenti alla professionalità sempre manifestata dai poliziotti del distretto del Casilino Nuovo. Ancora una volta – prosegue il presidente Franco – i nord africani che controllano lo spaccio hanno manifestato tutta la loro pericolosità e dimostrano come siano del tutto irrispettosi delle leggi italiane”, conclude Franco.

www.romatoday.it