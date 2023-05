Studio: uccelli cambiano forma a causa del riscaldamento globale

NEW YORK, 10 MAG – Gli uccelli cambiano forma a causa del cambiamento climatico. A rivelarlo e’ un nuovo studio dell’Università del Michigan, secondo cui gli uccelli di tutto il continente americano stanno subendo modifiche significative nelle dimensioni e nella forma delle ali mano a mano che il pianeta si riscalda: in particolare, stanno diventando più piccoli (perche’ cosi’ trattengono meno calore) e con una maggiore apertura alare (per poter compiere lunghe migrazioni anche con corpi più piccoli e produrre l’energia necessaria per il volo). ANSA