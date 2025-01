Nave Ocean Viking verso Ravenna, 101 migranti a bordo

101 persone sono state prelevate dalla nave Ocean Viking della Ong “umanitaria” SOS Méditerranée. Secondo quanto racconta la Ong, i migranti erano su un’imbarcazione di legno a due livelli, avvistata col binocolo nella zona libica di ricerca e soccorso.

Ravenna, spiega la ONG Sos Mediterranee, è stata indicata come porto di sbarco: “L’assegnazione di un porto così lontano – sottolinea la ONG – costringe le persone in cerca di sicurezza a un viaggio di 4 giorni su un mare agitato. Esortiamo le autorità italiane a designare un porto più vicino. Secondo il diritto internazionale, i naufraghi (in realtà clandestini, ndr) devono sbarcare ‘in un tempo ragionevole’. Eppure, da oltre due anni, la politica dei porti lontani ostacola le missioni di soccorso, ritardando i soccorsi e mettendo a rischio le persone”.