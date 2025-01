Proteste per Ramy a Torino, bombe carta contro la caserma

Lacrimogeni sono stati utilizzati in piazza Carlo Emanuele II a Torino per disperdere gli antagonisti che hanni manifestato ieri sera per Ramy Elgaml. I manifestanti hanno tentato di raggiungere la caserma del carabinieri ‘Bergia’, nel centro del capoluogo piemontese e hanno lanciato bombe carta, petardi, fumogeni e bottiglie contro i militari dell’Arma schierati a protezione dell’edificio.

Il corteo per Ramy Elgaml a Torino si è poi diretto verso via Po e si è concluso in piazza Vittorio Veneto, dove i manifestanti hanno annunciato nuove “iniziative di lotta per chiedere giustizia”. Non si sono registrati ulteriori momenti di tensioni. (ANSA)