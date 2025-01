Meloni ai “giornalisti”: basta virgolettati di cose che non ho mai detto

Roma, 9 gen. – “Mi capita sempre più frequentemente di trovare virgolettate sui giornali dichiarazioni che mi vengono attribuite di cose che non ho mai detto e non ho mai pensato. Mi capita frequentemente di vedere riportati fatti non avveuti. Vorrei provassimo partendo da questa conferenza stampa a riparture con un piede diverso. Io assicuro rispetto per il vostro lavoro, mi permetto chiedere rispetto per il mio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno nell’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio. (askanews)