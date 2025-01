Copernicus (UE): 2024 anno più caldo della storia

Il mese di novembre 2024 è stato il secondo più caldo a livello globale, dopo novembre 2023 è praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato

E’ quanto rivela il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S), implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue, nel bollettino climatico mensile che riporta i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria e marina, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche.

L’anomalia della temperatura media globale per tutto l’anno (gennaio-novembre 2024) è di 0.72°C al di sopra della media tra il 1991 e il 2020, che è la più alta mai registrata per questo periodo e di 0.14°C più calda rispetto allo stesso periodo del 2023. A questo punto, è praticamente certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e di 1.5°C al di sopra del livello pre-industriale secondo l’Era5.Adnkronos

NOTA di ImolaOggi

NEVE A NOVEMBRE 2024



► Calo termico in Puglia: grandine e neve

► Neve in Alto Adige, veicoli bloccati

► Tempesta di neve in California, due morti

► Neve in Francia: Parigi, Bretagna e Normandia imbiancate

► Neve e gelo nel Regno Unito, scuole chiuse in Galles

► Forti nevicate in Corea del Sud, tre morti

► Gelo in Alto Adige, -7 gradi a Sesto, Monguelfo e Lasa