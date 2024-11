Neve e gelo nel Regno Unito, scuole chiuse in Galles

Alcune parti del Regno Unito sono state colpite da un’ondata di neve e ghiaccio che ha causato i primi disagi nei trasporti e la chiusura di un centinaio di scuole nel Galles e nel Lincolnshire. Sono state emesse allerte meteo nel nord della Scozia, nell’Inghilterra settentrionale e in zone dell’Irlanda del Nord, nelle Midlands e nel nord-est del Galles e si prevede nelle prossime ore la caduta di neve fino a 15-20 centimetri mentre le temperature sono gia’ scese a -8 in una localita’ delle Highlands. Le temperature nei prossimi giorni scenderanno al di sotto della media stagionale: si prevede per venerdi’ -2 a Londra, -4 a Birmingham e -7 nel nord del Regno. ANSA