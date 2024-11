Neve in Francia: Parigi, Bretagna e Normandia imbiancate

Puntualmente annunciata dalle previsioni meteo, la neve e’ arrivata in Francia, con la perturbazione “Caetano” che ha investito dalle prime ore del mattino il nord – Bretagna e Normandia soprattutto – per arrivare in breve anche nell’Ile-de-France e su Parigi.

La capitale e’ sotto una fitta nevicata, le strade fuori dal centro sono gia’ imbiancate. Dal primo mattino, si presenta completamente coperta dalla neve la Bretagna, mentre forti sono i disagi sulle strade anche in Normandia. L’ondata di freddo e’ prevista per la giornata di oggi e di domani, dal fine settimana le temperature sono previste in aumento. ANSA