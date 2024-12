Campione del mondo di boxe muore improvvisamente a 35 anni

PUGILATO – Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della boxe con la morte, improvvisa, di Paul Bamba. Il 35enne portoricano era salito alla ribalta dopo aver conquistato il titolo mondiale nella WBA Gold, nei 90 kg ma, soprattutto, per aver ottenuto in un singolo anno solare 14 vittorie per KO, battendo il record precedente di Mike Tyson. Ancora non si conoscono i motivi della morte.

Il 21 dicembre scorso Paul Bamba era entrato nella storia. Il pugile di origini portoricane aveva conquistato il titolo WBA Gold, nei 90 kg, battendo Rogelio Medina al sesto round, per KO, nell’incontro che si è svolto nel New Jersey.

Record? Sì, perché il successo contro Medina era stato solo l’ultimo di un percorso netto cominciato il 24 gennaio scorso, con una serie ininterrotta di 14 vittorie consecutive per ko in questo 2024. Nessuno aveva vinto tanti match per KO in un singolo anno solare, col record precedente che apparteneva a Mike Tyson (13).

L’attenzione dei media e dei fan era ricaduta tutta su di lui, poi all’improvviso la morte di Bamba che è stato ritrovato senza vita sabato 28 dicembre. È stato direttamente l’agente del pugile, Ne-Yo Smith, a comunicare l’accaduto attraverso un comunicato stilato con la famiglia di Bamba. Una morte improvvisa di cui non si conoscono ancora le cause.

Il comunicato

È con profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato figlio, fratello, amico e Campione di boxe Paul Bamba, la cui luce e amore hanno toccato innumerevoli vite. Era un combattente feroce e sicuro di sé con un’implacabile ambizione di raggiungere il massimo. Ma più di tutto era un individuo straordinario che ha ispirato molti con la sua determinazione. Siamo devastati dalla sua morte e chiediamo gentilmente privacy e comprensione in questo momento difficile mentre affrontiamo collettivamente il nostro dolore. [Comunicato diffuso Ne-Yo Smith, manager di Bamba]

