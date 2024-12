Malore fatale durante partita di calcetto, muore 35enne

Stroncato da un malore mentre giocava a calcio con gli amici. Così ha perso la vita Domenico Leonetti, 35enne originario di Triggiano, accasciatosi al suolo nelle battute finali di una partita di calcetto, lo scorso lunedì 16 dicembre. Inutili i tentativi di rianimarlo, praticati prima dai compagni e subito dopo dagli operatori del 118 giunti sul posto.

“Abbiamo sempre elogiato il calcio dicendo che è divertimento e condivisione – scrivono in un post su Facebook i Calcio commercianti triggianesi – questa volta però ci tocca condividere un momento tragico e doloroso che ci ha toccati personalmente e che coinvolge direttamente tutta la comunità Triggianese e lo sport in generale. Simili tragedie ormai siamo abituati a vederle in tv ma quando le vivi in prima persona sul proprio campo di calcio mentre stai disputando una semplice partitella di allenamento con gli amici, ti lasciano incredulo e attonito e difficilmente andranno via dalla mente di chi era presente.

Il nostro giovane e carissimo amico di tanti Domenico Leonetti è stato colto da malore improvviso, quando mancavano pochissimi minuti alla fine della partita, purtroppo i vari tentativi di chi era presente che si è precipitato immediatamente in suo soccorso sono stati vani, oltre al successivo arrivo anche dell ambulanza del 118. Carissimo Domenico prima o poi ci rincontreremo tutti insieme un giorno e lassù di spazio per rincorrere dietro ad un pallone ne avremo tanto a disposizione“.

“Addio Domenico. Com’è possibile spegnersi in questo modo a poco più di 30 anni? Non ci sono parole, solo un dolore enorme per tutto quello che è accaduto” scrive senza darsi pace un altro amico.

