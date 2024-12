Georgia, ex premier: “Nessuno riconoscerà il nuovo presidente”

“Questa elezione è illegale, pura spazzatura. Kavelashvili non può sostituire l’attuale presidente Zurabishvili, eletta democraticamente con un voto popolare”

A sostenerlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Giorgi Gakharia, leader del partito d’opposizione “Per la Georgia” e premier dal 2019 al 2021. Secondo Gakharia “il risultato era scontato ma nessuno riconoscerà l’elezione di Kavelashvili, nessun rappresentante della Ue e dei Paesi democratici parteciperà all’insediamento del 29 dicembre. Di conseguenza nel 2025 avremo un governo non riconosciuto, un presidente non riconosciuto e un Parlamento non riconosciuto”. tgcom24.mediaset.it