Georgia, eletto Mikheil Kavelachvili. Ira della presidente europeista

L’ex calciatore Mikheil Kavelashvili è stato eletto Presidente della Georgia da un Collegio degli elettori che si è riunito oggi in Parlamento, ha reso noto il direttore della Commissione elettorale, Giorgi Kalandarishvili. La sua elezione è contestata come non valida dall’opposizione che non ha partecipato al voto.

Kavelashvili è stato eletto con 224 voti favorevoli dal Collegio composto da 300 membri, di cui 150 deputati. Kavelashvili era stato nominato come candidato, l’unico, dal partito al potere Sogno georgiano. La Presidente filoeuropea uscente Salomé Zourabishvili ha dichiarato il voto “illegittimo” e si rifiuta di lasciare la carica. ANSA

La presidente filo Ue: resto la vostra presidente

tgcom24 – La filo-occidentale Salome Zourabichvili, attuale presidente in carica dal 2018, ha giurato di rimanere al suo posto dopo la fine del suo mandato di sei anni, descrivendosi come l’unica leader legittima fino a quando non si terranno nuove elezioni. “Resto la vostra presidente – non esiste un Parlamento legittimo e quindi nessuna elezione o inaugurazione legittima”, ha dichiarato Zourabichvili su X, assicurando che “il mio mandato continua”. La decisione presa il mese scorso da Sogno Georgiano di sospendere i colloqui sulla candidatura della Georgia all’Unione Europea ha aumentato l’indignazione dell’opposizione e galvanizzato le proteste.