Dal gennaio 2025 a Milano si potrà fumare in strada solo se si è ad almeno 10 metri di distanza da altre persone. Parchi e fermate dei mezzi erano già state interdette al fumo nel 2021. Ora il bando al tabacco si estende a tutte le aree pubbliche – come già avvenuto nel 2024 a Torino, anche se le multe sono state poche – e resta concessa solo la sigaretta in solitaria e a distanza di sicurezza. Per i trasgressori sono previste multe che vanno dai 40 ai 140 euro. tgcom24.mediaset.it