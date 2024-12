Tragedia a Torrita di Siena, 13enne morta per un malore improvviso

Una ragazza di appena 13 anni è morta a a Torrita di Siena in seguito ad un malore improvviso. Nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre 2024, la giovane ha spiegato ai genitori di non sentirsi bene. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto due ambulanze e l’elisoccorso. Purtroppo l’intervento del personale sanitario si è rivelato vano. I medici non hanno potuto che constatare il decesso.

Profondo cordoglio in tutto il paese, dove il senso di comunità è ancora molto forte. La famiglia è molto stimata e conosciuta, tanti sono i messaggi di vicinanza arrivati nelle scorse ore. Numerosi quelli giunti sotto il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Torrita di Siena, con anche l’amministrazione a piangere la giovane vita spezzata.

“Torrita di Siena piange la scomparsa di Caterina, che oggi un triste e ingiusto destino ha strappato alla vita, ai sogni e alla spensieratezza della sua giovanissima età, all’amore dei suoi cari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla. L’amministrazione comunale, a nome della collettività, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, in questo momento di indicibile dolore“.

https://primafirenze.it