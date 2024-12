Rapine a Milano, un ragazzo accoltellato: arrestati 3 tunisini

La doppia rapina, poi la fuga disperata sperando di confondersi tra la folla. Tre ragazzi – tutti tunisini di 23, 21 e 18 anni – sono stati arrestati martedì sera a Milano con l’accusa di tentata rapina aggravata dopo un doppio blitz avvenuto in corso Buenos Aires.

Il primo a finire nel loro mirino, verso le 21, è stato un 20enne egiziano che è stato accoltellato al viso dal branco, tanto che è finito al pronto soccorso del Niguarda da dove è poi stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Fallito il primo colpo – perché la vittima non aveva soldi con sé -, i tre hanno aggredito un 24enne pakistano, che però ha reagito. Proprio in quell’istante sono passate le volanti dell’Upg e del commissariato Città Studi, che hanno subito dato la caccia ai rapinatori.

Il 21enne e il 23enne sono stati bloccati, mentre il 18enne è riuscito a entrare nella fermata metropolitana di Lima salendo poi su un convoglio. Il giovane, anche grazie all’aiuto della security Atm, è stato rintracciato e arrestato a Loreto, appena sceso dal vagone. In queste fasi la circolazione della metro è stata sospesa per una ventina di minuti, motivo per cui il ragazzo è stato anche indagato per interruzione di pubblico servizio.

www.milanotoday.it