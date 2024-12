Siria, capo jihadista: “vogliamo rovesciare Assad”

Un ufficiale dei ribelli siriani ha dichiarato in un’intervista alla tv israeliana Channel 12 che “l’intera provincia di Idlib e i suoi sobborghi sono stati conquistati, così come Aleppo, tranne alcune zone, e stanno avanzando verso la regione di Hama”. “Abbiamo esaminato gli eventi nel sud del Libano e li abbiamo seguiti, così come la questione dell’accordo di tregua, e abbiamo capito la possibilità che i membri di Hezbollah possono trasferirsi dal Libano in Siria. Pertanto, non c’era altra scelta (che attaccare)”, ha detto l’ufficiale.

Leggi anche

► Kyiv Post: “I jihadisti siriani sono addestrati da Kiev”

“Vogliamo evitare che ci sia una presenza permanente dei miliziani sciiti arrivati dal Libano, che si trovano in Siria e che sono schierati accanto al regime di Assad. Vogliamo ostacolare il piano dell’Iran di rimanere in Siria”. Secondo l’ufficiale del gruppo dei ribelli, “questo è il momento giusto”. “Non permetteremo agli iraniani di stabilirsi nelle nostre regioni. La rivoluzione siriana ha ricevuto supporto dall’Iran e dalla Russia, e ha invaso le nostre aree con il sostegno internazionale, in un contesto di silenzio internazionale. Perciò, il nostro obiettivo è rovesciare il regime di Assad”.

Channel 12 riferisce anche che l’esponente dell’opposizione siriana Fahd al-Masri, attualmente residente a Parigi, ha chiesto “alla leadership israeliana di lanciare attacchi intensivi a partire da oggi contro le posizioni e le forze delle milizie identificate con l’Iran in territorio siriano. È necessario colpire questi siti a Homs, a Damasco e al confine con il Libano. Ciò contribuirà a ripulire le terre siriane. Dalla presenza libanese e dalla presenza militare di Hezbollah e dalle armi della piovra iraniana”. https://tg24.sky.it/mondo