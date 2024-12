Kyiv Post: “I jihadisti siriani sono addestrati da Kiev”

Le milizie jihadiste siriane filo-turche che hanno preso il controllo di Aleppo sono state addestrate dalle forze speciali ucraine dell’intelligence militare di Kiev (Gur), sull’uso delle tattiche sviluppate sul fronte ucraino e sull’uso dei droni: è quanto scrive il sito in lingua inglese Kyiv Post, che cita “social media islamici”.

In particolare, gli addestratori apparterrebbero al cosiddetto gruppo Khimik. A quest’ultimo, scrive il Kyiv Post, era già stata attribuita la paternità di un attacco contro una base militare russa a sud-est di Aleppo lo scorso 15 settembre, in cui furono distrutti diversi droni d’attacco e altri ordigni e munizioni.

“Si è ipotizzato che questi addestratori delle forze speciali ucraine stiano fornendo supporto agli attuali attacchi antigovernativi, anche se non c’è alcuna verifica indipendente di questo coinvolgimento. L’ipotesi di un coinvolgimento ucraino è da vedere in un contesto più ampio, in cui le forze di Kiev prendono di mira le forze russe all’estero. Includendo quindi il supporto alla milizia islamica contro il gruppo Wagner e gli altri mercenari inviati dai russi in Mali lo scorso luglio”.

A supportare questa ipotesi, scrive ancora il giornale ucraino, le parole dl capo del Gur, Kyrylo Budanov, che nel maggio del 2023 disse: “Continueremo a uccidere i russi ovunque e in qualunque momento fino alla completa vittoria dell’Ucraina”.

