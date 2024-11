Malore in casa, muore ragazzo di 15 anni

MONTEMURLO. Un ragazzo di appena 15 anni, Marco Innocenti, è morto il 23 novembre, in conseguenza di un malore improvviso mentre si trovava all’interno della sua abitazione di Montemurlo, in via Parma, tra Bagnolo e Fornacelle. La tragedia si è consumata pochi minuti prima delle 12 e sono risultati vani gli interventi dell’ambulanza e dell’elicottero di soccorso, che era stato fatto decollare dalla centrale del 118.

Secondo quanto riferito, il ragazzo, che non avrebbe avuto particolari sintomi, si è sentito male e i genitori hanno chiamato i soccorsi, ma tutti i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvarlo.

Marco Innocenti frequentava la parrocchia di Bagnolo e la sua famiglia è molto conosciuta a Montemurlo. È figlio del medico legale Luciana Sonnellini che lavora spesso per la Procura di Prato e di un sottufficiale della guardia di finanza, Riccardo Innocenti, anche lui in servizio da tempo nella squadra di polizia giudiziaria della Procura.

