Milano, negoziante accoltellato e rapinato: si cercano due nordafricani

Prima la rapina e le coltellate, poi la corsa al pronto soccorso. Un negoziante di 42 anni è stato ferito durante una rapina nel suo negozio di piazza Firenze a Milano nella serata di giovedì 21 novembre. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è successo intorno alle 20.30, come riferito da via Fatebenefratelli. I malviventi, descritti come due cittadini nordafricani, sono entrati all’interno del negozio armati di coltello e hanno aggredito l’uomo facendosi consegnare i contanti presenti nella cassa (circa 600 euro) ma anche un iPhone 15, una collana e un bracciale d’oro.

Durante la rapina l’uomo è stato ferito con due fendenti all’addome e al polso. Per questo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti.

Qualche ora prima, invece, due persone armate di coltello hanno cercato di rapinare un minimarket in via Pacini a Milano (zona Lambrate). Il 42enne in cassa, tuttavia, è riuscito a metterli in fuga spruzzando dello spray al peperoncino senza che rubassero nulla. Sul posto è intervenuta la polizia.

