Milano, arrestato 19enne egiziano ricercato per violenza sessuale

Lo cercavano in tutta Italia, latitante da mesi. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione pari a due anni e nove mesi per violenza sessuale e lesioni

Arrestato dai carabinieri di Cologno Monzese un 19enne di origini egiziane. I militari lo hanno fermato all’interno della metropolitana del Comune nell’hinterland di Milano, durante un controllo all’uscita dai tornelli.

Nonostante i mesi di fuga e nascondigli, quando ha visto i carabinieri non ha tentato di scappare forse pensando che avrebbe potuto cavarsela, che non avrebbero capito chi fosse. Il 19enne, però, era ricercato da tempo e quando i militari lo hanno individuato per lui non c’è stato scampo.

L’uomo è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza, avvenuta nell’estate del 2022 a Piacenza. Il processo a suo carico è presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Il giovane è stato condotto presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

