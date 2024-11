“Roma non è solo deludente, è un disastro assoluto”: il Telegraph stronca la Capitale

Il Colosseo “circondato da gru escavatori e cantieri edili” e la Fontana di Trevi con “una passerella temporanea antiestetica”. La recente visita di Greg Dickinson alla Capitale, ha lasciato il giornalista del The Telegraph con l’amaro in bocca.

“Roma non è solo deludente – ha titolato il quotidiano britannico – la città è un disastro assoluto”. Arriva come una sentenza inappellabile il giudizio del giornalista inglese che ha messo all’indice la gestione di una città che “lascia scontenti dei disagi” sia i residenti che i visitatori. A destare particolare perplessità è, ancora una volta, uno dei monumenti più noti della Città Eterna: la “Fontana di Trevi”.

Il contestato restyling della Fontana di Trevi

Per il corrispondente britannico “la fontana più famosa del mondo sta subendo una sorta di ritocco”. Dopo aver offerto qualche dettaglio sui lavori in corso, ha spiegato che intorno al monumento è stata installata “una piccola mangiatoia che i turisti possono riempire con i loro penny”. Ha poi aggiunto che per dare un’occhiata da vicino ai tecnici che lavorano nella fontana, bisogna spendere 2 euro “ed ha fatto storcere il naso perché spiana la strada ad un biglietto d’ingresso” che sarà richiesto in futuro.

Le critiche arrivate anche da New York

Dickinson non è il primo giornalista straniero né il Daily Telegraph è l’unica testata ad aver messo all’indice la gestione della città, partendo proprio dalla Fontana di Trevi. Il New York Post, quotidiano del magnate Rupert Murdock, con il corrispondente David Landsel, pochi giorni prima aveva raccontato la condizione in cui gli ignari turisti trovano uno dei monumenti più celebri del Paese. Il restyling della Fontana di Trevi, sommato ai cantieri diffusi nella Capitale, penalizzano la città agli occhi degli osservatori stranieri che non esistano ad esprimere, sulle relative testate, la propria bocciatura.

