Lampedusa, partita nave dell’Arci per prelevare migranti

“Siamo qui per monitorare la situazione e, se necessario, intervenire in caso di emergenza per salvare vite in pericolo”

È partita l’11 novembre da Lampedusa la prima missione di Arci in collaborazione con il Circolo Sailingfor Blue Lab di Bologna, con l’obiettivo di monitorare il mar Mediterraneo lungo una delle rotte più a rischio per la vita dei migranti. Sailingfor Blue Lab è un Circolo Arci navigante, una barca a vela, “che ha scelto il mare come luogo di attivismo e solidarietà, composto da marinai esperti, impegnati da anni nella tutela dei diritti umani e dell’ambiente marino”, spiega.

La missione fa parte del progetto “Tutti gli occhi sul Mediterraneo”, sostenuto da una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma italiana di crowdfunding Produzioni dal Basso. “Non potevamo restare a guardare – sottolinea Maso Notarianni, capo missione – Siamo qui per monitorare la situazione e, se necessario, intervenire in caso di emergenza per salvare vite in pericolo”. ANSA