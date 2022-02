Speranza: quarta dose agli immunodepressi 4 mesi dopo la terza

Via libera alla quarta dose di vaccino “nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria” non prima di 4 mesi dopo l’ultima ricevuta. E’ quanto stabilito da una circolare del ministero della Salute, che segue il parere della Cts dell’Aifa emanato del 18 febbraio.

► “Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario”

Quarta dose agli immunodepressi

“Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione della nuova indicazione”, si legge nella nota congiunta di ministero, Iss, Css e Aifa, allegata alla circolare che prevede “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose), nei dosaggi allo scopo autorizzati (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale”. ADNKRONOS

Broccolo: “Nella fascia 12/39 anni i boosterizzati vengono ospedalizzati di più rispetto ai vaccinati in doppia dose con più di 120 giorni. Dosi ravvicinate portano a un fenomeno di anergia. Il sistema immunitario non risponde più a quell’antigene”. pic.twitter.com/xmyjI6XqPK — Umberto Molini (@molumbe) February 14, 2022

