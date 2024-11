Trump: “Robert F. Kennedy Jr. Segretario della Salute e dei Servizi Umani”

“Sono entusiasta di annunciare Robert F. Kennedy Jr. come Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS). Per troppo tempo, gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche che hanno commesso inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di Salute Pubblica.

La sicurezza e la salute di tutti gli americani sono il ruolo più importante di qualsiasi Amministrazione e l’HHS svolgerà un ruolo importante nell’aiutare a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente Crisi Sanitaria in questo Paese.

Il signor Kennedy ripristinerà queste Agenzie alle tradizioni della Ricerca Scientifica Gold Standard e ai fari della Trasparenza, per porre fine all’epidemia di Malattie Croniche e per Rendere l’America di Nuovo Grande e Sana!”

Lo scrive Donald Trump su X. foto da X.

NOTA di ImolaOggi – Per assicurarsi la conferma come Segretario HHS, RFK Jr. ha bisogno di 50 voti del Senato, con JD Vance che esprimerà un voto decisivo, se necessario. Con 53 repubblicani nel prossimo Senato, la conferma di Kennedy è una possibilità molto concreta.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2024