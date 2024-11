LA RUSSIA ALLA GERMANIA: QUANTO VI PIACCIONO QUESTE SANZIONI ORA?

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: “Le aziende tedesche non possono competere sui mercati europei e globali perché non hanno più fonti energetiche accessibili e a basso costo. Sono private ​​della possibilità di acquistarli sul mercato spot a causa della posizione politica del loro governo.

Ecco perché nessuno sarà soddisfatto del governo se semplicemente non avrà la possibilità di competere a causa delle sue decisioni politiche”. Fonte: RT

🚨🇷🇺🇩🇪RUSSIA TO GERMANY: HOW DO YOU LIKE THOSE SANCTIONS NOW?

Kremlin spokesman Dmitry Peskov:

“German companies cannot compete in European and global markets because they don’t have affordable, cheap energy sources anymore.

They’re deprived of the possibility to purchase them… pic.twitter.com/QH1vZfU0Al

