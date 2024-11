Trump presidente, star di Hollywood sotto choc

La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane 2024 ha sconvolto Hollywood: attori, celebrità e personalità dei media si sono riversati sui social media per condividere i loro sentimenti di sconforto e sgomento.

L’attrice Christina Applegate, ex star della serie “Samantha chi?”, ha scritto: “Perché? Datemi le vostre ragioni! Mia figlia sta singhiozzando perché i suoi diritti di donna potrebbero essere portati via. Perché?” Applegate ha poi aggiunto su X: “Per favore, non seguitemi se avete votato contro i diritti delle donne, contro i diritti dei disabili. Sì, proprio così. Non seguitemi perché quello che avete fatto è irreale. Non voglio seguaci così”.

L’attrice Jamie Lee Curtis, famosa per il ruolo nella saga horror Halloween e per la partecipazione al film cult “Una poltrona per due”, ha dichiarato su Instagram che la vittoria di Trump “significa un sicuro ritorno a un’epoca più restrittiva, che alcuni temono draconiana. Molti temono che i loro diritti saranno impediti e negati. Molti, gruppi di minoranza e giovani, avranno paura. Le persone gay e trans avranno più paura. Sappiamo che per molte donne sarà difficile ottenere l’assistenza sanitaria riproduttiva di cui hanno bisogno e che meritano. Per tutte queste persone ci sarà chi vi aiuterà. Me compresa. Ma ciò che significa davvero è che dobbiamo svegliarci e combattere. Lottare per le donne, per i nostri figli e per il loro futuro e lottare contro la tirannia, un giorno alla volta. Una lotta alla volta. Una protesta alla volta. È questo che significa essere americani. Questo è ciò che ha sempre significato e sempre significherà, a prescindere dal risultato”.

Anche la cantante Billie Eilish ha postato una Instagram Story scrivendo “è una guerra alle donne”. L’attore Kevin McHale ha postato su X: “Corte Suprema sparita per il resto della mia vita. Il bigottismo evangelico ultraconservatore, la xenofobia e il razzismo sono il mandato”. L’attore e comico Michael Ian Black ha cercato di dare un’impronta positiva alla situazione, scrivendo ironicamente: “Ragazzi, facciamo in modo che sia la migliore fine dell’America di sempre!”.

Alcune reazioni sono state forti ma brevi – come la storia Instagram della rapper Cardi B che dice: “Vi odio di brutto” – e altre, come il regista e attivista candidato all’Oscar Adam McKay, non si sono trattenute. Su X, ha lanciato una critica all’establishment democratico: “Chi avrebbe immaginato che mentire sulla salute cognitiva di Biden per due anni, rifiutarsi di fare una convention aperta per un nuovo candidato, non menzionare mai l’assistenza sanitaria pubblica e abbracciare il fracking, i Cheney e un massacro di bambini a Gaza durato un anno non sarebbe stata una strategia vincente? Qualcuno con un po’ di cervello?”. Adnkronos